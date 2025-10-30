Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.
Чому в Дніпрі було чутно вибух?
Увечері 30 жовтня окупанти запустили безпілотники по Україні. Крім того, пізніше з'явилася інформація про загрозу застосування балістичного озброєння.
Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку,
– підкреслили в Повітряних силах ЗСУ.
Невдовзі захисники розповіли про швидкісну ціль на Дніпропетровщині курсом на Кам'янське.