Ввечері 29 жовтня вибухи було чутно в Запоріжжі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Що відомо про вибухи в Запоріжжі?

О 20:56 Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя. За кілька хвилин у місті було гучно.

Після вибухів місцеві пабліки повідомляли про перебої зі світлом у Запоріжжі. Федоров закликав мешканців до відбою загрози залишатися в укриттях.

