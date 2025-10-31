Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Як вночі відпрацювала ППО?
За даними Повітряних сил, з 19:00 30 жовтня росіяни атакували Україну 1 балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області та 145 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також Чауди та Гвардійського у Криму. Приблизно 90 з усіх БпЛА були "Шахедами".
Атаку ворога відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.
Попередньо, станом на 9:00 ППО збила/подавила 1 балістичну ракету та 107 ворожих безпілотників у північних, південних та східних областях.
На жаль, є влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
– наголошують Повітряні сили.
Які наслідки нічної атаки?
Увечері 30 жовтня Росія обстріляла Суми, влучивши в житлові будинки. Постраждали 15 осіб, серед них – 4 дитини. Було загоряння кількох квартир, пошкоджено господарські будівлі та АЗС.
Також Росія масовано атакувала пасажирське депо у Сумах, пошкодивши та знищивши господарські приміщення, а також рухомий склад. Після цього терор Росії не закінчився – вранці у Сумах знову чули вибух.
Неспокійно було на Дніпропетровщині. Туди летіла балістика та авіабомба.