Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Як вночі відпрацювала ППО?

За даними Повітряних сил, з 19:00 30 жовтня росіяни атакували Україну 1 балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області та 145 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також Чауди та Гвардійського у Криму. Приблизно 90 з усіх БпЛА були "Шахедами".

Атаку ворога відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Попередньо, станом на 9:00 ППО збила/подавила 1 балістичну ракету та 107 ворожих безпілотників у північних, південних та східних областях.

На жаль, є влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

– наголошують Повітряні сили.

Які наслідки нічної атаки?