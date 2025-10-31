Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучали сирены – немедленно направляйтесь в укрытие.
К теме Почему наша ПВО сбивает меньше "Шахедов": экс-офицер Воздушных сил назвал причину
Что известно о воздушной тревоге?
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте
Группа БПЛА с Сумщины курсом на Черниговщину. Новые группы БПЛА на юге Сумщины курсом на Харьковщину и Полтавщину; Новые группы БПЛА на западе Донецкой области, курс – южный/юго-западный; БПЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-западный; БПЛА на границе Николаевщины и Херсонщины в северном направлении; БПЛА на севере от Чернигова курс – северо-западный, и на севере от н.п.Мена, курс – северо-восточный; БПЛА на западе Харьковщины, курс – юго-западный. БПЛА в направлении Чернигова. Вражеский разведывательный БПЛА на Николаевщине. Привлечены средства для сбивания. Повторные пуски БПЛА типа "Шахед" из Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарская и Курская БПЛА курсом на/из Никополя (Днепропетровская область). БПЛА в направлении Сум. БПЛА на Сумщине в центральной части, курс на Полтавщину; БПЛА на Черниговщине, курс на/против Носовки; БПЛА в направлении Кривого Рога с юга. БПЛА на Черниговщине, курс на/против Нежина, Сновск; БПЛА на Сумщине в центральной части, курс – западный; БПЛА на Херсонщине, курс – Криворожский р-н Днепропетровщины. Вражеский разведывательный БПЛА на Херсонщине. Привлечены средства для сбивания. БПЛА на границе Донетчины и Днепропетровщины, курс – северо-восточный. БПЛА на/из Сумы и в направлении Чернигова. Вражеский БПЛА в направлении Сум с севера. БПЛА на Харьковщине на/против н.п.Донец в северо-западном направлении. БПЛА на Черниговщине в районе н.п.Корюковка и Сновск. БПЛА на юго-востоке Харьковщины, курсом на север. БПЛА на Днепропетровщине, курс – н.п. Петропавловка с севера. БПЛА на Днепропетровщине, курс – н.п.Павлоград/н.п.Терновка.
