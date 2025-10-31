Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Дивіться також Україна знову під атакою "Шахедів": у яких областях зараз тривога

Що відомо про роботу ППО у Київській області?

Тривогу у Бориспільському та Броварському районах Київської області оголосили 31 жовтня о 21:15. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників.

БпЛА на сході Київщини, курс – західний,

– писали військові.

Про роботу ППО стало відомо о 21:39. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", – зазначили в ОВА.

Там також закликали громадян не нехтувати правилами безпеки, а також залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де ще лунали вибухи в Україні останнім часом?