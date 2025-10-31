Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Що відомо про роботу ППО у Київській області?
Тривогу у Бориспільському та Броварському районах Київської області оголосили 31 жовтня о 21:15. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників.
БпЛА на сході Київщини, курс – західний,
– писали військові.
Про роботу ППО стало відомо о 21:39. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", – зазначили в ОВА.
Там також закликали громадян не нехтувати правилами безпеки, а також залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Де ще лунали вибухи в Україні останнім часом?
Гучно ввечері 31 жовтня було також у Сумах. На місто також летіли ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед".
За день до цього вибухи було чутно у Запоріжжі. Повітряні сили попереджали про загрозу використання КАБів.
Тоді ж, 30 жовтня, кілька разів гриміло й у Дніпрі. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.