Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

Что известно о работе ПВО в Киевской области?

Тревогу в Бориспольском и Броварском районах Киевской области объявили 31 октября в 21:15. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников.

БПЛА на востоке Киевской области, курс – западный, – писали военные.

О работе ПВО стало известно в 21:39. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", – отметили в ОВА.

Там также призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности, а также оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

