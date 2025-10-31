Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушная тревога в Сумском районе объявлена еще с 14:15. Уже вечером угроза охватила все районы области из-за дронов. Уже в 21:45 Воздушные силы сообщили о беспилотниках, которые двигались в направлении города.

Буквально за минуту появились первые сообщения о том, что там было громко.

Взрыв в Сумах,

– говорится в сообщении.

Отметим также, что взрыв в Сумах слышали еще в 20:55. Только тогда в Воздушных силах сообщали о пуске управляемой авиационной бомбы в направлении областного центра с севера. Деталей по этому поводу нет.

Где еще атаковали БпЛА?