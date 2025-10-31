Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Дивіться також Україна знову під атакою "Шахедів": у яких областях зараз тривога
Що відомо про вибухи у Сумах?
Повітряна тривога в Сумському районі оголошена ще з 14:15. Вже ввечері загроза охопила всі райони області через дрони. Вже о 21:45 Повітряні сили повідомили про безпілотники, які рухалися у напрямку міста.
Буквально за хвилину з'явилися перші повідомлення про те, що там було гучно.
Вибух у Сумах,
– ідеться у повідомленні.
Зазначимо також, що вибух у Сумах чули ще о 20:55. Тільки тоді у Повітряних силах повідомляли про пуск керованої авіаційної бомби у напрямку обласного центру з півночі. Деталей з цього приводу немає.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де ще атакували БпЛА?
Незадовго до вибухів у Сумах гучно було на території Київської області. Обласна військова адміністрація повідомила про роботу протиповітряної оборони у регіоні. Жодної додаткової інформації місцева влада не вказала.
Крім того, невдовзі вибухи прогриміли біля Черкас. До цього в частині районів регіону оголошували тривогу. Ані обласна військова адміністрація, ані міський голова поки не коментували відповідні повідомлення.