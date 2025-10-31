Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Дивіться також Україна знову під атакою "Шахедів": у яких областях зараз тривога

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряна тривога в Сумському районі оголошена ще з 14:15. Вже ввечері загроза охопила всі райони області через дрони. Вже о 21:45 Повітряні сили повідомили про безпілотники, які рухалися у напрямку міста.

Буквально за хвилину з'явилися перші повідомлення про те, що там було гучно.

Вибух у Сумах,

– ідеться у повідомленні.

Зазначимо також, що вибух у Сумах чули ще о 20:55. Тільки тоді у Повітряних силах повідомляли про пуск керованої авіаційної бомби у напрямку обласного центру з півночі. Деталей з цього приводу немає.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де ще атакували БпЛА?