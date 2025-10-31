На щастя, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Що відомо про атаку на Дніпропетровщину?

Ворог цієї ночі бив по Дніпру. Там внаслідок російської атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства.

Під ударами агресора також опинилися Шахтарська та Покровська громади Синельниківського району, де пошкоджено об'єкти інфраструктури та спалахнув приватний будинок.

В ДСНС додали, що на Нікопольщині під обстрілами перебували районний центр, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Там внаслідок ворожої атаки зайнялася приватна оселя.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото ДСНС

Ворожий терор: останні новини