Про це розповіли віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та очільник Агентства відновлення Сергій Сухомлин під час зустрічі з журналістами, пише 24 Канал.

Дивіться також Цілодобово і для всіх областей України: як діятимуть графіки відключення світла 31 жовтня

Як Україна захищає енергетику?

За словами Кулеби, захист об'єктів критичної інфраструктури включає в себе мобільні вогневі групи, застосування РЕБ, ППО та фізичний захист об'єктів.

Сухомлин зауважив, що фізичний захист має три рівні. Перший – мінімальний, другий – від ураження дронами та уламками ракет, третій – від ураження ракетами. Після побудови таких споруд – в них будуть змонтовані нові підстанції.

Останні декілька місяців Росія б'є "Шахедами" в одну й ту саму точку по 15 – 20 разів. Зараз "Шахеди" несуть до 90 кілограмів бойової частини – при тому, що ще два роки тому бойова частина складала вдвічі менше. Також дрони вражають цілі за наведенням оператора. Дрони виконують комплекс складних маневрів у польоті. Проте Україна теж удосконалює свій захист та технології. Це стосується як військової, так і цивільної галузі,

– пояснив міністр розвитку громад та територій України.

З 2023 року Агентство відновлення відповідало за захист 22 обʼєктів "Укренерго" в 14 регіонах. "Це 46 елементів захисту, з яких 38 виконані на 100%, ще 8 – будуть завершені до кінця року, їх середній стан готовності – близько 90%", – підкреслив Кулеба.

Відповідно до плану, до кінця 2025 року має бути захищено 100 об'єктів енергетики. Відомо, що визначено перелік пріоритетних об'єктів, які потребують додаткового фізичного захисту.

Що відомо про російські удари?