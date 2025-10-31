К счастью, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Что известно об атаке на Днепропетровскую область?
Враг этой ночью бил по Днепру. Там в результате российской атаки возник пожар на территории гражданского предприятия.
Под ударами агрессора также оказались Шахтерская и Покровская общины Синельниковского района, где повреждены объекты инфраструктуры и вспыхнул частный дом.
В ГСЧС добавили, что на Никопольщине под обстрелами находились районный центр, а также Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская громады. Там в результате вражеской атаки занялся частный дом.
Последствия атаки на Днепропетровщину / Фото ГСЧС
Вражеский террор: последние новости
Россия ночью 31 октября ударила по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях. В Сумах оккупанты ударили по пассажирскому депо. Известно, что повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав. Кроме того, повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой.
Вечером 30 октября оккупанты терроризировали Днепр. Во время воздушной тревоги в регионе взрывы прогремели в Днепре.
К слову, в ночь на 30 октября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. В общем враг для удара применил 705 средств воздушного нападения.