К счастью, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Что известно об атаке на Днепропетровскую область?

Враг этой ночью бил по Днепру. Там в результате российской атаки возник пожар на территории гражданского предприятия.

Под ударами агрессора также оказались Шахтерская и Покровская общины Синельниковского района, где повреждены объекты инфраструктуры и вспыхнул частный дом.

В ГСЧС добавили, что на Никопольщине под обстрелами находились районный центр, а также Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская громады. Там в результате вражеской атаки занялся частный дом.

Последствия атаки на Днепропетровщину / Фото ГСЧС

Вражеский террор: последние новости