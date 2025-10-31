Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Кіпера, главу ОВА.

Що відомо про атаку на Одещину?

Росія вночі 31 жовтня здійснила атаку ударними дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури області.

Попри активну роботу ППО, зафіксовано влучання в один з промислових об'єктів. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники,

– повідомив глава ОВА.

Він повідомив, що інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

Росія вкотре била по Україні: основне