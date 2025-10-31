Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера, главу ОВА.

Что известно об атаке на Одесскую область?

Россия ночью 31 октября осуществила атаку ударными дронами по объектам энергетической инфраструктуры области.

Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано попадание в один из промышленных объектов. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели,

– сообщил глава ОВА.

Он сообщил, что информация о погибших или пострадавших не поступала.

Россия в очередной раз била по Украине: основное