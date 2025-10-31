Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера, главу ОВА.
Смотрите также Оккупанты атаковали дронами украинские города: где слышали взрывы и какие последствия
Что известно об атаке на Одесскую область?
Россия ночью 31 октября осуществила атаку ударными дронами по объектам энергетической инфраструктуры области.
Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано попадание в один из промышленных объектов. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели,
– сообщил глава ОВА.
Он сообщил, что информация о погибших или пострадавших не поступала.
Смотрите также Враг терроризировал Днепропетровскую область: вспыхнул масштабный пожар на предприятии
Россия в очередной раз била по Украине: основное
Ночью 31 октября россияне атаковали Украину 1 баллистической ракетой Искандер-М, а также 145-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Силами ПВО сбито/подавлено 1 баллистическую ракету и 107 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 36 ударных БпЛА на 20 локациях.