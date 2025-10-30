Об опасности беспилотников противника информируют в Воздушных силах ВСУ, передает 24 Канал.
Где фиксируют российские БпЛА?
Следите за объявлением воздушной тревоги в вашем регионе.
Группа БпЛА на Донетчине, курсом на Харьковщину. Вражеские БПЛА на севере Черниговской области, в юго-западном направлении.19:59, 30 октября19:30, 30 октября
Группа БпЛА на Донетчине, курсом на Харьковщину.
Вражеские БПЛА на севере Черниговской области, в юго-западном направлении.