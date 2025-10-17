Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима. Кроме того, военные опубликовали соответствующее видео.
Что известно об уничтожении БМ-30 "Смерч"?
В пятницу, 17 октября, Силы обороны сообщили об уничтожении вражеской РСЗО в операционной зоне группировки войск (сил) "Юг" на Херсонщине. Это произошло на дальности почти 50 километров благодаря силам ударных дронов и аэроразведки подразделения Lasar's Group.
Впоследствии поражение БМ-30 "Смерч" прокомментировал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, именно из этого оружия оккупанты обстреливали украинские поля в течение трех месяцев.
Защитники показали уничтожение РСЗО: смотрите видео
Справка: установку БМ-30 "Смерч" калибра 300-мм разработали в СССР. Она оснащена 12 пусковыми трубами и способна выпускать залп за 38 секунд. Стандартные снаряды могут поражать цели на расстоянии около 70 километров, а высокоточные – до 120 километров.
К слову, ранее в эфире 24 Канала журналистка Евгения Вирлич сообщила, что каждое утро с 20 сентября россияне атакуют из РСЗО также Херсон. Это уже стало "традицией" врага.
Последние новости о российских потерях в войне:
- По состоянию на утро 17 октября Генштаб ВСУ отчитался о 730 ликвидированных захватчиков за минувшие сутки. Общие потери российской армии сейчас составляют ориентировочно 1 128 030 человек. В частности, 1 520 РСЗО.
- Также ночью 17 октября во время отражения дроновой атаки вражеская ПВО в Крыму сбила собственный самолет. Разведка украинских ВМС получила радиоперехват о возгорании двух двигателей и катапультирование экипажа истребителя Су-30СМ оккупантов.