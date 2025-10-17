Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Окрім того, військові опублікували відповідне відео.
Що відомо про знищення БМ-30 "Смерч"?
У п'ятницю, 17 жовтня, Сили оборони повідомили про знищення ворожої РСЗВ в операційній зоні угруповання військ (сил) "Південь" на Херсонщині. Це сталося на дальності майже 50 кілометрів завдяки силам ударних дронів та аеророзвідки підрозділу Lasar's Group.
Згодом ураження БМ-30 "Смерч" прокоментував начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, саме з цієї зброї окупанти обстрілювали українські поля протягом трьох місяців.
Захисники показали знищення РСЗВ: дивіться відео
Довідка: установку БМ-30 "Смерч" калібру 300-мм розробили в СРСР. Вона оснащена 12 пусковими трубами та здатна випускати залп за 38 секунд. Стандартні снаряди можуть уражати цілі на відстані близько 70 кілометрів, а високоточні – до 120 кілометрів.
До слова, раніше в етері 24 Каналу журналістка Євгенія Вірлич повідомила, що щоранку з 20 вересня росіяни атакують з РСЗВ також Херсон. Це вже стало "традицією" ворога.
Останні новини про російські втрати у війні:
Станом на ранок 17 жовтня Генштаб ЗСУ відзвітував про 730 ліквідованих загарбників за минулу добу. Загальні втрати російського війська наразі складають орієнтовно 1 128 030 осіб. Зокрема, 1 520 РСЗВ.
Також уночі 17 жовтня під час відбиття дронової атаки ворожа ППО в Криму збила власний літак. Розвідка українських ВМС отримала радіоперехоплення про займання двох двигунів та катапультування екіпажу винищувача Су-30СМ окупантів.