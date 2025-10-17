16 октября враг впервые нанес удар по Николаеву управляемой авиационной бомбой с дальностью полета около 150 километров. Об этом сообщил в эфире телемарафона председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет 24 Канал.

Что известно об атаке на Николаев?

По данным Воздушных сил ВСУ, пуск КАБа в направлении Николаева с Су-34 из акватории Черного моря состоялся около 12:00. А уже около 12:07 местные услышали взрыв. Цель летела со скоростью до 500 километров в час.

Это впервые такие боеприпасы достигли окрестностей города. Тип бомбы уточняется. Но это первая атака на Николаев с применением КАБ,

– отметил Ким.

Сейчас место падения установлено, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия отработали соответствующие службы, которые определяют тип боеприпаса и оценивают последствия удара.

К слову, КАБы считаются самым эффективным оружием россиян и наиболее разрушительным для Украины. Враг производит его путем доработки старых советских бомб с добавлением крыльев и спутниковой навигации. Эти ракеты еще называют "царь-бомбами" из-за доступности и высокой мощности.

КАБы сыграли ключевую роль в захвате Авдеевки в феврале 2024 года.

