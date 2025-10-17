16 октября враг впервые нанес удар по Николаеву управляемой авиационной бомбой с дальностью полета около 150 километров. Об этом сообщил в эфире телемарафона председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет 24 Канал.
Что известно об атаке на Николаев?
По данным Воздушных сил ВСУ, пуск КАБа в направлении Николаева с Су-34 из акватории Черного моря состоялся около 12:00. А уже около 12:07 местные услышали взрыв. Цель летела со скоростью до 500 километров в час.
Это впервые такие боеприпасы достигли окрестностей города. Тип бомбы уточняется. Но это первая атака на Николаев с применением КАБ,
– отметил Ким.
Сейчас место падения установлено, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия отработали соответствующие службы, которые определяют тип боеприпаса и оценивают последствия удара.
К слову, КАБы считаются самым эффективным оружием россиян и наиболее разрушительным для Украины. Враг производит его путем доработки старых советских бомб с добавлением крыльев и спутниковой навигации. Эти ракеты еще называют "царь-бомбами" из-за доступности и высокой мощности.
КАБы сыграли ключевую роль в захвате Авдеевки в феврале 2024 года.
Какие еще города обстреляли россияне 16 октября?
- Россияне нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины, в частности по объектам ДТЭК "Нафтогаз" на Полтавщине. Это повлекло остановку добычи газа.
- В Нежине в результате атаки вражеских дронов поврежден терминал "Новой почты". Ранены два человека.
- Всего в ночь на 16 октября россияне применили более 300 ударных дронов и 37 ракет, из них значительное количество баллистических. Вражеские БпЛА зафиксировали на Черниговщине, Харьковщине, Сумщине, Днепропетровщине и Винницкой области.