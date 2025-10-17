16 жовтня ворог вперше завдав удару по Миколаєву керованою авіаційною бомбою з дальністю польоту близько 150 кілометрів. Про це повідомив в етері телемарафону голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише 24 Канал.

Що відомо про атаку на Миколаїв?

За даними Повітряних сил ЗСУ, пуск КАБу в напрямку Миколаєва із Су-34 з акваторії Чорного моря відбувся близько 12:00. А вже близько 12:07 місцеві почули вибух. Ціль летіла зі швидкістю до 500 кілометрів за годину.

Це вперше такі боєприпаси досягли околиць міста. Тип бомби уточнюється. Але це перша атака на Миколаїв із застосуванням КАБ,

– зазначив Кім.

Наразі місце падіння встановлено, жертв і постраждалих немає. На місці події відпрацювали відповідні служби, які визначають тип боєприпасу й оцінюють наслідки удару.

До слова, КАБи вважаються найефективнішою зброєю росіян та найбільш руйнівною для України. Ворог виготовляє її шляхом доопрацювання старих радянських бомб з додаванням крил і супутникової навігації. Ці ракети ще називають "цар-бомбами" через доступність та високу потужність.

КАБи відіграли ключову роль у захопленні Авдіївки в лютому 2024 року.

Які ще міста обстріляли росіяни 16 жовтня?