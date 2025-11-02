Туди летів КАБ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Що відомо про вибухи у Харкові?

Повітряні сили о 22:03 попередили про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією на північ Харківщини.

КАБ у напрямку Харкова,

– уточнили там уже через 4 хвилини.

За даними місцевих ЗМІ, серія вибухів у місті пролунала о 22:10.

Атаку КАБом підтвердив міський голова Харкова.

"У місті було чутно вибух попередньо в Індустріальному районі. Подробиці з'ясовуємо", – написав Ігор Терехов.