Туди летів КАБ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
Що відомо про вибухи у Харкові?
Повітряні сили о 22:03 попередили про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією на північ Харківщини.
КАБ у напрямку Харкова,
– уточнили там уже через 4 хвилини.
За даними місцевих ЗМІ, серія вибухів у місті пролунала о 22:10.
Атаку КАБом підтвердив міський голова Харкова.
"У місті було чутно вибух попередньо в Індустріальному районі. Подробиці з'ясовуємо", – написав Ігор Терехов.