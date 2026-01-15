Про це розповіла ведуча 24 Каналу Ірина Узлова, яка присутня на місці події. Вона зазначила, що дрон пошкодив гойдалку на дитячому майданчику.

Атака на Львів: які наслідки?

Засніжений Львів зранку почув сигнал повітряної тривоги. В місто прилетів російський БпЛА, він рухався з боку Золочева. Вибуховою хвилею зачепило тракториста, який під час удару прибирав на вулицях сніг. Чоловік почувє себе доборе і попри все продовжив виконувати свою роботу.

Наразі місце, де впав дрон, огороджено. Тривають відповідні роботи профільних служб. Правоохоронці радять людям обходити місце влучання, на території видно уламки "Шахеда". Через атаку пошкоджено 9 житлових будинків, та вітражі церкви Святих Ольги та Єлизавети, але не суттєво.

Стососовно дитячого майданчика, тут зазвичай багато людей проходить. Він вигорів, але не зруйнований. Тільки впала невеличка гойдалка,

– розповіла Ірина Узлова.

Росія спрямувала дрон на центр Львова / Фото: 24 Канал

Що ще відомо про атаку на Львів?