Про це повідомляє 24 Канал з посилання на голову Львівської ОВА Максима Козицького та мера Львова Андрія Садового.
Ще один ворожий удар У Києві пролунали вибухи: уламки БпЛА впали на житловий будинок
Які наслідки атаки на Львів?
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за уточненою інформацією, ворожий безпілотник влучив у дитмайданчик на вулиці Степана Бандери у Львові. Попередньо, без жертв і постраждалих.
Водночас мер Львова Андрій Садовий уточнив, що вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд. Крім того, повибивало вікна у будинках поруч, зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках.
Російський дрон впав поблизу пам'ятника Бандері: відео з соцмереж Садового
Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері. Символічне місце – те, чого агресор боїться найбільше,
– написав Садовий.
Він також додав, що через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує. Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.
Російська атака на Україну: останні новини
Вночі та зранку 15 січня Росія вкотре атакувала Україну. У Києві зранку 15 січня пролунали вибухи через атаку реактивних "Шахедів". Згодом влада повідомила, що в Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на житловий будинок. Інформації про постраждалих наразі немає.
Окрім цього, внаслідок атаки дронами вночі на 14 січня частина Кривого Рогу залишилася без електроенергії та тепла, що вплинуло на понад 45 тисяч абонентів. Станом на ранок того ж дня електропостачання та теплопостачання були відновлені, комунальний транспорт і водопостачання працюють без перебоїв.