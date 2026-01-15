Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской ОВА Максима Козицкого и мэра Львова Андрея Садового.
Еще один вражеский удар В Киеве прогремели взрывы: обломки БпЛА упали на жилой дом
Какие последствия атаки на Львов?
Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что, по уточненной информации, вражеский беспилотник попал в детскую площадку на улице Степана Бандеры во Львове. Предварительно, без жертв и пострадавших.
В то же время мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке. Кроме того, выбило окна в домах рядом, в частности в корпусе политехники и жилых домах.
Российский дрон упал вблизи памятника Бандере: видео из соцсетей Садового
Вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере. Символическое место – то, чего агрессор боится больше всего,
– написал Садовый.
Он также добавил, что из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Частный и общественный транспорт пока здесь не курсирует. Из-за перекрытия не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.
Российская атака на Украину: последние новости
Ночью и утром 15 января Россия в очередной раз атаковала Украину. В Киеве утром 15 января прогремели взрывы из-за атаки реактивных "Шахедов". Впоследствии власти сообщили, что в Соломенском районе обломки БпЛА упали на жилой дом. Информации о пострадавших пока нет.
Кроме этого, в результате атаки дронами ночью на 14 января часть Кривого Рога осталась без электроэнергии и тепла, что повлияло на более 45 тысяч абонентов. По состоянию на утро того же дня электроснабжение и теплоснабжение были восстановлены, коммунальный транспорт и водоснабжение работают без перебоев.