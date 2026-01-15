Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской ОВА Максима Козицкого и мэра Львова Андрея Садового.

Какие последствия атаки на Львов?

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что, по уточненной информации, вражеский беспилотник попал в детскую площадку на улице Степана Бандеры во Львове. Предварительно, без жертв и пострадавших.

В то же время мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке. Кроме того, выбило окна в домах рядом, в частности в корпусе политехники и жилых домах.

Российский дрон упал вблизи памятника Бандере: видео из соцсетей Садового

Вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере. Символическое место – то, чего агрессор боится больше всего,

– написал Садовый.

Он также добавил, что из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Частный и общественный транспорт пока здесь не курсирует. Из-за перекрытия не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.

