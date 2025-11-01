Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Бескрестнова ("Флеша"), спеціаліста з радіозв'язку.
Чому "Флеш" звернувся до місцевої влади прикордонних областей?
Експерт з радіотехнологій розповів про удар по маршрутці на Сумщині, який стався 1 листопада.
Сьогодні росіяни атакували маршрутку 176, яка чекала пасажирів на кінцевій станції в селі Миколаївка. Слава Богу, жертв немає. Відстань від кордону з Росією 35 кілометрів. БпЛА "Молнія" приніс туди FPV, який атакував транспорт,
– написав він.
"Флеш" наголосив: "Приходимо до того, що у водіїв маршрутів повинен бути детектор FPV, ну і, звичайно, я в сотий раз напишу, що цивільні повинні взаємодіяти з військовими на предмет оповіщення про загрози БпЛА".
Показуємо на карті село Миколаївка на Сумщині
Наостанок Сергій Бескрестнов указав: потреба в системах оповіщення про загрози ворожих безпілотників критична.
Я БУКВАЛЬНО КРИЧУ ПРО ЦЕ: ВЛАДА У ПРИФРОНТОВИХ ЗОНАХ, ВЗАЄМОДІЙТЕ З ВІЙСЬКОВИМИ І БУДУЙТЕ СИСТЕМИ СПОВІЩЕННЯ,
– закликав він.
В якому стані люди?
Журналісти "Кордон.Медіа" показали страшне фото згорілої маршрутки.
Маршрутка на Сумщині після російської атаки 1 листопада / Фото "Кордон.Медіа"
Джерела розповіли ЗМІ: транспорт після влучання вигорів повністю. Люди, на щастя, встигли вискочити.
Ворог використовує дрон "Молнія", щоб підвозити FPV-дрони
31 жовтня "Флеш" писав, що фіксує нову тактику росіян.
У наш бік летить БпЛА "Молнія", який несе два FPV-дрони, але вже не прості, а з керуванням через мобільний зв'язок. Тобто "Молнія" "підвозить" дрони в місця стабільного покриття LTE і скидає за 5 – 10 кілометрів до цілі,
– акцентував він.
І зазначив, що таких випадків стає дедалі більше.
Зауважимо, що 25 жовтня окупанти схожим чином ударили по Харкову. Безпілотник "Молнія" упав на дах гуртожитку, один FPV влучив у дах приватного будинку, інший – у фасад будівлі.
Останні атаки росіян по цивільному транспорту
Увечері 26 жовтня російський дрон поцілив у маршрутку "Суми – Шостка" поблизу Постольного Миколаївської сільської громади на Сумщині. Постраждали 15 людей, один чоловік загинув. Серед поранених 15-річна дівчинка.
Відео, перехоплене з камери ворожого дрона, показує, як БпЛА прицільно летів саме за маршруткою.
В ОВА тоді заявили, що водій проігнорував обмеження, які діють на цій ділянці траси Суми – Білопілля. Мовляв, це зона підвищеної небезпеки, яку ворог не раз атакував дронами, тому для об'їзду небезпечних доріг розроблена і затверджена схема руху пасажирського транспорту.
Зранку 24 жовтня ворог обстріляв Корабельний район Херсона з артилерії. Через атаку "Градами" в маршрутці загинула Каріна Дементій, начальниця відділення Укрпошти в Херсоні. Тоді ж було пошкоджено тролейбус, карети швидкої, поліцейську автівку та інший цивільний транспорт. А також понад 80 будинків.