Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Бескрестнова ("Флеша"), спеціаліста з радіозв'язку.

Дивіться також Чи є ЗСУ на території Росії: в угрупованні "Курськ" відповіли

Чому "Флеш" звернувся до місцевої влади прикордонних областей?

Експерт з радіотехнологій розповів про удар по маршрутці на Сумщині, який стався 1 листопада.

Сьогодні росіяни атакували маршрутку 176, яка чекала пасажирів на кінцевій станції в селі Миколаївка. Слава Богу, жертв немає. Відстань від кордону з Росією 35 кілометрів. БпЛА "Молнія" приніс туди FPV, який атакував транспорт,

– написав він.

"Флеш" наголосив: "Приходимо до того, що у водіїв маршрутів повинен бути детектор FPV, ну і, звичайно, я в сотий раз напишу, що цивільні повинні взаємодіяти з військовими на предмет оповіщення про загрози БпЛА".

Показуємо на карті село Миколаївка на Сумщині

Наостанок Сергій Бескрестнов указав: потреба в системах оповіщення про загрози ворожих безпілотників критична.

Я БУКВАЛЬНО КРИЧУ ПРО ЦЕ: ВЛАДА У ПРИФРОНТОВИХ ЗОНАХ, ВЗАЄМОДІЙТЕ З ВІЙСЬКОВИМИ І БУДУЙТЕ СИСТЕМИ СПОВІЩЕННЯ,

– закликав він.

В якому стані люди?

Журналісти "Кордон.Медіа" показали страшне фото згорілої маршрутки.



Маршрутка на Сумщині після російської атаки 1 листопада / Фото "Кордон.Медіа"

Джерела розповіли ЗМІ: транспорт після влучання вигорів повністю. Люди, на щастя, встигли вискочити.

Ворог використовує дрон "Молнія", щоб підвозити FPV-дрони

31 жовтня "Флеш" писав, що фіксує нову тактику росіян.

У наш бік летить БпЛА "Молнія", який несе два FPV-дрони, але вже не прості, а з керуванням через мобільний зв'язок. Тобто "Молнія" "підвозить" дрони в місця стабільного покриття LTE і скидає за 5 – 10 кілометрів до цілі,

– акцентував він.

І зазначив, що таких випадків стає дедалі більше.

Зауважимо, що 25 жовтня окупанти схожим чином ударили по Харкову. Безпілотник "Молнія" упав на дах гуртожитку, один FPV влучив у дах приватного будинку, інший – у фасад будівлі.

Останні атаки росіян по цивільному транспорту