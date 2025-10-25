Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова.
Що відомо про атаку на Харків сьогодні?
Міський голова спершу написав, що є інформація про влучання БпЛА типу "Молнія" у Київському та Шевченківському районах Харкова.
Інформація уточнюється – наразі з'ясовуються всі обставини. Профільні служби працюють на місці, проводять обстеження територій,
– додав він.
Досить швидко Терехов уточнив: мова про один район.
У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання FPV-дрона. Його носієм, імовірно, був БпЛА типу "Молнія".
Відомо, що внаслідок події пошкоджено дах приватного будинку та скління вікон. Постраждалих немає.
Очільник ОВА Олег Синєгубов підтвердив атаку і те, що інформація про постраждалих не надходила. Падіння БпЛА типу "Молнія" зафіксували в Шевченківському районі Харкова.
Що писали ПС і монітори про удар?
О п'ятій вечора моніторингові спільноти написали, що "Молнія" локаційно не фіксується, але загроза для міста зберігається. Повітряні сили про це не інформували.
