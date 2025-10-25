Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова.

Що відомо про атаку на Харків сьогодні?

Міський голова спершу написав, що є інформація про влучання БпЛА типу "Молнія" у Київському та Шевченківському районах Харкова.

Інформація уточнюється – наразі з'ясовуються всі обставини. Профільні служби працюють на місці, проводять обстеження територій,

– додав він.

Досить швидко Терехов уточнив: мова про один район.

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання FPV-дрона. Його носієм, імовірно, був БпЛА типу "Молнія".

Відомо, що внаслідок події пошкоджено дах приватного будинку та скління вікон. Постраждалих немає.

Очільник ОВА Олег Синєгубов підтвердив атаку і те, що інформація про постраждалих не надходила. Падіння БпЛА типу "Молнія" зафіксували в Шевченківському районі Харкова.

Що писали ПС і монітори про удар?

О п'ятій вечора моніторингові спільноти написали, що "Молнія" локаційно не фіксується, але загроза для міста зберігається. Повітряні сили про це не інформували.

