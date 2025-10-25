Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова.

Россия атаковала Харьков дронами

Городской голова сначала написал, что есть информация о попадании БпЛА типа "Молния" в Киевском и Шевченковском районах Харькова.

Информация уточняется – сейчас выясняются все обстоятельства. Профильные службы работают на месте, проводят обследование территорий,

– добавил он.

Довольно быстро Терехов уточнил: речь об одном районе.

В Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание FPV-дрона. Его носителем, предположительно, был БпЛА типа "Молния".

Известно, что в результате происшествия повреждена крыша частного дома и остекление окон. Пострадавших нет.

Глава ОВА Олег Синегубов подтвердил атаку и то, что информация о пострадавших не поступала. Падение БпЛА типа "Молния" зафиксировали в Шевченковском районе Харькова.

В пять вечера мониторинговые сообщества написали, что "Молния" локально не фиксируется, но угроза для города сохраняется. Воздушные силы об этом не информировали.