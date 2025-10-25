Об этом рассказала 24 Каналу корреспондентка Анна Черненко, отметив, что Лозовская община сильно страдает от обстрелов. Там взрывается практически каждый день.
Чем опасны российские атаки по Харьковщине?
Анна Черненко отметила, что основной целью россияне на Харьковщине является жилой сектор, железнодорожная инфраструктура и энергетика.
Сегодня (25 октября – 24 Канал) утром россияне снова обстреляли Лозовую. В результате этого обесточены 25 тысяч абонентов. Последствия обстрелов пытаются устранить. Это сложно, ведь по энергетике в Лозовой бьют уже не впервые,
– сказала она.
Кроме этого, россияне обстреляли Чугуевскую громаду. Звуки взрывов доносились и до Харькова. Там также враг атаковал энергетические объекты.
В результате таких террористических действий России в Харьковской области гибнут гражданские. В частности известно, что недавно оккупанты убили спасателя и и коммунальщика.
На Харьковщине от обстрелов также погибла женщина, которой был 91 год. Она жила в Купянске.
Корреспондентка призвала людей, которые до сих пор находятся в прифронтовых регионах, к эвакуации, ведь жизнь там очень опасна, учитывая массированные атаки России.
Что известно о российских атаках на Харьковщину?
Россия 18 октября 2925 года нанесла удар по городу Лозовая реактивной управляемой авиабомбой. Это был первый случай, когда оккупанты использовали именно такое оружие. В результате этого повреждены частные дома.
Оккупанты нанесли удар 20 октября по городу Орелька на Харьковщине. Известно, что в результате атаки есть разрушения гражданских помещений, пострадали люди, в том числе двое детей.
Ночью 25 октября в пригороде Харькова раздавались мощные взрывы. Враг атаковал области беспилотниками.