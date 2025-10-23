Полицейские опубликовали кадры, от которых становится больно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Нацполицию Украины.

Как полицейские спасали детей в дошкольном учреждении в Харькове?

Накануне в Харькове произошло прямое попадание реактивного БпЛА в детский сад. Россияне совершили военное преступление, ударив по гражданским, в частности – по детям. К счастью, обошлось без жертв, ведь воспитатели правильно отреагировали на опасность и провели детей в укрытие.

Полицейские тем временем работали среди руин и дыма. Они спасали напуганных детей, пытались их успокоить и передавали родителям. Все воспитанники попали домой.

Боль в этот день превратилась в непоколебимую решимость. За каждого ребенка, за право жить без страха – мы продолжаем борьбу и обязательно победим,

– написали в полиции.

Полицейские спасали детей в Харькове: смотрите видео

Что известно об обстреле детского сада в Харькове?