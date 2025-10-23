Поліціянти опублікували кадри, від яких стає боляче. Про це пише 24 Канал з посиланням на Нацполіцію України.
До теми "Шахеди" поцілили в дитячий садочок: цинічний удар росіян по Харкову потрапив на відео
Як поліцейські рятували дітей у дошкільному закладі в Харкові?
Напередодні в Харкові сталося пряме влучання реактивного БпЛА в дитячий садок. Росіяни скоїли воєнний злочин, ударивши по цивільних, зокрема – по дітях. На щастя, обійшлося без жертв, адже вихователі правильно відреагували на небезпеку та провели дітей до укриття.
Поліцейські тим часом працювали серед руїн та диму. Вони рятували наляканих дітей, намагалися їх заспокоїти та передавали батькам. Усі вихованці потрапили додому.
Біль цього дня перетворився на непохитну рішучість. За кожну дитину, за право жити без страху – ми продовжуємо боротьбу та обов'язково переможемо,
– написали в поліції.
Поліцейські рятували дітей у Харкові: дивіться відео
Що відомо про обстріл дитячого садочка в Харкові?
Вранці 22 жовтня Росія вдарила безпілотниками по приватному дитячому садочку у Холодногірському районі Харкова. Ворог, імовірно, вперше застосував реактивний безпілотник по місту.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни прицільно спрямували дрони на заклад.
Діти не постраждали, але за словами президента Володимира Зеленського, багато хто з них отримали гостру реакцію на стрес.
Загалом унаслідок атаки на Харків одна людина загинула, а 10 – постраждали.