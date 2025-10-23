Поліціянти опублікували кадри, від яких стає боляче. Про це пише 24 Канал з посиланням на Нацполіцію України.

Як поліцейські рятували дітей у дошкільному закладі в Харкові?

Напередодні в Харкові сталося пряме влучання реактивного БпЛА в дитячий садок. Росіяни скоїли воєнний злочин, ударивши по цивільних, зокрема – по дітях. На щастя, обійшлося без жертв, адже вихователі правильно відреагували на небезпеку та провели дітей до укриття.

Поліцейські тим часом працювали серед руїн та диму. Вони рятували наляканих дітей, намагалися їх заспокоїти та передавали батькам. Усі вихованці потрапили додому.

Біль цього дня перетворився на непохитну рішучість. За кожну дитину, за право жити без страху – ми продовжуємо боротьбу та обов'язково переможемо,

– написали в поліції.

Поліцейські рятували дітей у Харкові: дивіться відео

Що відомо про обстріл дитячого садочка в Харкові?