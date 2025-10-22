Момент влучання по будівлі в Холодногірському районі міста потрапив на відео. Відповідні кадри опублікувала Харківська обласна прокуратура, передає 24 Канал.

Як виглядав удар по дитсадочку в Харкові?

Росіяни атакували Харків близько 10:50, але вихователі встигли перевести дітей в укриття. По Холодногірському району поцілили 3 безпілотники, попередньо типу "Герань-2".

Загинув 42-річний чоловік – працівник комунального підприємства. Поранення отримали 9 людей, серед них троє чоловіків і шість жінок.

Момент прильоту по дитячому садочку: дивіться відео

Зауважте! Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко показала фото наслідків ворожої атаки. У закладі освіти повністю знищено другий поверх, повилітали вікна, пошкоджено меблі.

Як виглядає місце російської атаки: дивіться відео

Що відомо про обстріл Харкова 22 жовтня?