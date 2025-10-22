Ворожі безпілотники поцілили у приватний дитсадок у Холодногірському районі Харкова. Як видно на кадрах 24 Каналу з місця прильоту, через удар частково зруйнована будівля, повилітали вікна, пошкоджені меблі дошкільного закладу.

Росія націлила дрони на дитсадок

В Харківській обладміністрації повідомили, що ворог масовано атакував місто орієнтовно о 10:50. Унаслідок удару по дитсадку виникла пожежа. Малеча не постраждала, бо дітей евакуювали до захисного сховища і під час повітряної тривоги вони перебували там.

Повідомляється, що четверо людей були госпіталізовані в медзаклад. Двоє з них наразі перебувають у важкому стані, інші двоє – в середньому. Ще дві людини, які постраждали, отримали меддопомогу амбулаторно.

