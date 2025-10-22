Ворожі безпілотники поцілили у приватний дитсадок у Холодногірському районі Харкова. Як видно на кадрах 24 Каналу з місця прильоту, через удар частково зруйнована будівля, повилітали вікна, пошкоджені меблі дошкільного закладу.
Росія націлила дрони на дитсадок
В Харківській обладміністрації повідомили, що ворог масовано атакував місто орієнтовно о 10:50. Унаслідок удару по дитсадку виникла пожежа. Малеча не постраждала, бо дітей евакуювали до захисного сховища і під час повітряної тривоги вони перебували там.
Повідомляється, що четверо людей були госпіталізовані в медзаклад. Двоє з них наразі перебувають у важкому стані, інші двоє – в середньому. Ще дві людини, які постраждали, отримали меддопомогу амбулаторно.
Наслідки влучання по дитсадку Харкова / Фото Анни Черненко, 24 Канал
Харків під постійним прицілом агресора:
- 21 жовтня Росія обстріляла місто КАБами. Під удар потрапив Індустріальний, Немишлянський райони Харкова та цивільне підприємство. Внаслідок атаки пошкоджені житлові приватні будинки. Зафіксовано 9 постраждалих.
- 16 жовтня російська армія націлила бойовий дрон на Київський район Харкова посеред білого дня. Влучання прийшлося поблизу багатоквартирного будинку.
14 жовтня росіяни спрямували керовані авіабомби по місту й влучили по території медичного закладу в Салтівському районі. Постраждали 57 пацієнтів, більшість з них зазнали гострої реакції на стрес.