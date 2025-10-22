Ворожі безпілотники поцілили у приватний дитсадок у Холодногірському районі Харкова. Як видно на кадрах 24 Каналу з місця прильоту, через удар частково зруйнована будівля, повилітали вікна, пошкоджені меблі дошкільного закладу.

Дивіться також Росія вгатила по дитсадку у Харкові: як виглядали перші хвилини після удару

Росія націлила дрони на дитсадок

В Харківській обладміністрації повідомили, що ворог масовано атакував місто орієнтовно о 10:50. Унаслідок удару по дитсадку виникла пожежа. Малеча не постраждала, бо дітей евакуювали до захисного сховища і під час повітряної тривоги вони перебували там.

Повідомляється, що четверо людей були госпіталізовані в медзаклад. Двоє з них наразі перебувають у важкому стані, інші двоє – в середньому. Ще дві людини, які постраждали, отримали меддопомогу амбулаторно.

Наслідки влучання по дитсадку Харкова / Фото Анни Черненко, 24 Канал

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що будуть обстежені всі приміщення дитячого садка, бо руйнування доволі суттєві. На місці працюють ДСНС, екстрена медична допомога, Національна поліція.

Харків під постійним прицілом агресора:

  • 21 жовтня Росія обстріляла місто КАБами. Під удар потрапив Індустріальний, Немишлянський райони Харкова та цивільне підприємство. Внаслідок атаки пошкоджені житлові приватні будинки. Зафіксовано 9 постраждалих.
  • 16 жовтня російська армія націлила бойовий дрон на Київський район Харкова посеред білого дня. Влучання прийшлося поблизу багатоквартирного будинку.

  • 14 жовтня росіяни спрямували керовані авіабомби по місту й влучили по території медичного закладу в Салтівському районі. Постраждали 57 пацієнтів, більшість з них зазнали гострої реакції на стрес.