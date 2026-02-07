Монітори попереджають українців про можливий ракетний обстріл, зокрема канал monitor. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Росія знову тероризує "Шахедами": для яких областей загроза

Що відомо про зліт стратегічної авіації у Росії 7 лютого?

Удень 6 лютого моніторингові канали у телеграмі вже писали про ризик ракетних атак та можливі нічні вильоти стратегічної авіації. Мовляв, відбувається активна передислокація літаків ворога, зокрема Ту-95 і Ту-160, з аеродромів "Оленья", "Енгельс", "Українка" для спорядження крилатими ракетами.

А після півночі 7 лютого стало відомо, що монітори фіксують щонайменше три борти Ту-95МС, що вилетіли з "Оленьї". Тримають вони курс у напрямку Каспійського регіону. На пускових рубежах у межах Саратовської області можуть бути ближче до 4 ранку.

Загалом – ракети можна очікувати у нашому повітряному просторі від 4 до 8 ранку. Залежно від того, де саме та чи будуть здійснені реальні пуски.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Останні атаки на Україну