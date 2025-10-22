Момент попадания по зданию в Холодногорском районе города попал на видео. Соответствующие кадры опубликовала Харьковская областная прокуратура, передает 24 Канал.
Как выглядел удар по детсаду в Харькове?
Россияне атаковали Харьков около 10:50, но воспитатели успели перевести детей в укрытие. По Холодногорскому району попали 3 беспилотника, предварительно типа "Герань-2".
Погиб 42-летний мужчина – работник коммунального предприятия. Ранения получили 9 человек, среди них трое мужчин и шесть женщин.
Обратите внимание! Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко показала фото последствий вражеской атаки. В учебном заведении полностью уничтожен второй этаж, повылетали окна, повреждена мебель.
Что известно об обстреле Харькова 22 октября?
Эксклюзивно для 24 Канала в местной прокуратуре сообщили, что во время атаки враг мог использовать дроны с реактивным двигателем. Если информацию подтвердят, это будет первый случай применения такого оружия по Харькову.
Жертв удара могло быть значительно больше, ведь оккупанты ударили по старому кварталу города с очень плотной застройкой. Около 10 зданий повреждены, также выгорели стоявшие рядом машины.
Среди раненых есть коммунальщики и гражданские, несколько человек в тяжелом состоянии в реанимации. Одна из женщин пережила травматическую ампутацию, у другой – ожоги более 20% тела.