Момент попадания по зданию в Холодногорском районе города попал на видео. Соответствующие кадры опубликовала Харьковская областная прокуратура, передает 24 Канал.

Смотрите также Нужно тысячи в день: какие у Украины есть дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"

Как выглядел удар по детсаду в Харькове?

Россияне атаковали Харьков около 10:50, но воспитатели успели перевести детей в укрытие. По Холодногорскому району попали 3 беспилотника, предварительно типа "Герань-2".

Погиб 42-летний мужчина – работник коммунального предприятия. Ранения получили 9 человек, среди них трое мужчин и шесть женщин.

Момент прилета по детскому саду: смотрите видео

Обратите внимание! Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко показала фото последствий вражеской атаки. В учебном заведении полностью уничтожен второй этаж, повылетали окна, повреждена мебель.

Как выглядит место российской атаки: смотрите видео

Что известно об обстреле Харькова 22 октября?