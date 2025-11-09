Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Читайте также Враг продвинулся на Покровском направлении, продолжаются ожесточенные бои: обзор фронта ISW
Что сейчас происходит на Сумщине?
8 ноября российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области, однако продвинуться им не удалось.
Бои продолжались в Сумской и Курской областях, в частности к северо-востоку от Сум вблизи Юнаковки. Российские так называемые "военкоры" утверждали, что украинские войска совершили контратаку вблизи Андреевки к северу от областного центра.
Один из российских милблогеров, который вероятно связан с Северной группировкой войск, распространил заявление российского военнослужащего о том, что оккупанты несут большие потери вблизи Бессаловки (к северо-западу от Сум на международной границе) из-за высокого уровня дезертирства и отсутствия надлежащей подготовки, связи и радиосвязи.
По словам россиянина, удары украинских дронов также затрудняют обеспечение подразделений.
"Военкор" добавил, что российские войска сосредотачивают силы в окрестностях Кондратовки (север от Сум) и ведут удары по украинским укреплениям с помощью дронов "Молния", готовясь к масштабному штурму села.
Ситуация на фронте: кратко
За сутки 8 ноября на фронте зафиксировали 196 боестолкновений. Россия атаковала, в частности у Николаевки, Константиновки Донецкой области; Великомихайловки, Радостного Днепропетровской области; Сладкого, Железнодорожного, Софиевки, Орехова Запорожской области.
Сейчас Покровское направление остается самым горячим. Соотношение потерь россиян и украинцев составляет не менее 1 к 10. Когда враг наращивает интенсивность боев, то этот показатель возрастает до уровня 1 к 30.
Ситуация в районе Мирнограда также остается напряженной. После многочисленных неудачных попыток штурма с востока враг, вероятно, планирует изменить направление атак.