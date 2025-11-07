Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7-й корпус Десантно-штурмовых войск.

Читайте также Россияне контролируют логистику и поглощают город: что сейчас происходит в Покровске

Что военные говорят о ситуации в Покровске?

Силы обороны в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения россиян в Покровске. Сейчас в городе и в окрестностях продолжают боевую работу силы БпС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и другие.

По словам военных, враг уменьшил свою активность в Покровске и снизил количество перемещений.

Таким образом, противник хочет минимизировать количество потерь и ожидает пополнения основными силами,

– говорится в сообщении.

Это подтверждается попытками россиян наладить логистику через южные окраины Покровска. В частности, на этом участке противник несколько раз пытался перебросить личный состав с помощью авто- и мототехники, однако Силы обороны этому помешали.

Отмечается, что в целом с начала ноября украинские военные ликвидировали в Покровске 71 оккупанта, еще 36 – ранены.

На Покровском направлении продолжаются бои: смотрите видео

В течение последних дней противник несколько раз пытался проникнуть в Гришино: россияне стремились попасть в населенный пункт под видом гражданских. Украинским военным удалось остановить врага.

В районе Мирнограда ситуация также остается напряженной.

По имеющимся данным, после многочисленных неудачных попыток штурма города с востока противник, вероятно, попытается изменить вектор удара.

Битва за Покровск продолжается: последние новости