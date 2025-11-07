Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7-й корпус Десантно-штурмовых войск.
Что военные говорят о ситуации в Покровске?
Силы обороны в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения россиян в Покровске. Сейчас в городе и в окрестностях продолжают боевую работу силы БпС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и другие.
По словам военных, враг уменьшил свою активность в Покровске и снизил количество перемещений.
Таким образом, противник хочет минимизировать количество потерь и ожидает пополнения основными силами,
– говорится в сообщении.
Это подтверждается попытками россиян наладить логистику через южные окраины Покровска. В частности, на этом участке противник несколько раз пытался перебросить личный состав с помощью авто- и мототехники, однако Силы обороны этому помешали.
Отмечается, что в целом с начала ноября украинские военные ликвидировали в Покровске 71 оккупанта, еще 36 – ранены.
На Покровском направлении продолжаются бои: смотрите видео
В течение последних дней противник несколько раз пытался проникнуть в Гришино: россияне стремились попасть в населенный пункт под видом гражданских. Украинским военным удалось остановить врага.
В районе Мирнограда ситуация также остается напряженной.
По имеющимся данным, после многочисленных неудачных попыток штурма города с востока противник, вероятно, попытается изменить вектор удара.
Битва за Покровск продолжается: последние новости
Вечером 5 ноября в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные осуществляют мероприятия для блокирования россиян, которые пытаются проникнуть и накапливаться в Покровске, не позволяя врагу закрепиться в городе.
В эксклюзивном интервью 24 Каналу командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов рассказал, что на Покровском направлении Россия сосредоточила сотни тысяч военных и останавливаться на этом не планирует. Радиоперехваты свидетельствуют, что враг продолжает в больших масштабах стягивать на это направление новые подразделения и технику.
В случае падения Покровск станет крупнейшим населенным пунктом, который Украина потеряла со времен боев за Бахмут в мае 2023 года.