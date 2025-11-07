Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7-й корпус Десантно-штурмових військ.
Що військові кажуться про ситуацію в Покровську?
Сили оборони у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян у Покровську. Наразі в місті та на околицях продовжують бойову роботу сили БпС, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші.
За словами військових, ворог зменшив свою активність у Покровську та знизив кількість переміщень.
Таким чином, противник хоче мінімізувати кількість втрат та очікує на поповнення основними силами,
– йдеться в повідомленні.
Це підтверджується спробами росіян налагодити логістику через південні околиці Покровська. Зокрема, на цій ділянці противник кілька разів намагався перекинути особовий склад за допомогою авто- та мототехніки, проте Сили оборони цьому перешкодили.
Зазначається, що загалом з початку листопада українські військові ліквідували у Покровську 71 окупантів, ще 36 – поранені.
На Покровському напрямку тривають бої: дивіться відео
Протягом останніх днів противник кілька разів намагався проникнути у Гришине: росіяни прагнули потрапити у населений пункт під виглядом цивільних. Українським військовим вдалося зупинити ворога.
У районі Мирнограда ситуація також залишається напруженою.
За наявними даними, після численних невдалих спроб штурму міста зі сходу противник, ймовірно, спробує змінити вектор удару.
Битва за Покровськ триває: останні новини
Ввечері 5 листопада в Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові здійснюють заходи для блокування росіян, які намагаються проникнути та накопичуватися у Покровську, не дозволяючи ворогу закріпитися у місті.
В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов розповів, що на Покровському напрямку Росія зосередила сотні тисяч військових і зупинятися на цьому не планує. Радіоперехоплення свідчать, що ворог продовжує у великих масштабах стягувати на цей напрямок нові підрозділи і техніку.
У разі падіння Покровськ стане найбільшим населеним пунктом, який Україна втратила з часів боїв за Бахмут у травні 2023 року.