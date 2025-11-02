Українські оборонці стримують атаки та завдають противнику непоправних втрат. Ситуація навколо міста постійно змінюється. Про все, що зараз відбувається в гарячій точці Донеччини та на її околицях – збирає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни активізують наступ на Покровськ, однак українці провели успішну десантну операцію, – ISW

Яка ситуація наразі в Покровську?

21:17, 2 листопада

За словами начальника штабу ДАР ОАБР НГУ Ігоря Яременка, траса Павлоград – Покровськ – Мирноград перебуває під постійними атаками FPV-дронів, артилерії, РСЗВ та КАБів. Попри це, рух дорогою не припиняється.

Він зазначає, що ця траса давно перебувала під пильним поглядом ворога.

Рух відбувається, тому що наших хлопців потрібно забезпечувати. Максимально прораховуються всі можливі варіанти руху по цих трасах, щоб максимально ефективно доставити хлопцям і БК, і провізію, і медикаменти, і евакуацію,
– повідомив військовий.

Яременко підтвердив, що ситуація складна.

Частково ворог контролює, але в будь-якому випадку наші козаки справляються. Поки артерія рухається, і наші сили оборони стоять,
– додав він.

19:20, 2 листопада

Зеленський про ситуацію в Покровську

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Покровському напрямку є успішні результати у знищенні російських сил.

Він зазначив, що військові доповіли про ситуацію на фронті, і особливу роль у цих діях відіграли підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Також хочу подякувати воїнам ССО, спецпризначенцям військової служби правопорядку, національної поліції, СБУ та розвідки за ефективні активні дії, як в районах Покровська, так і в районах Куп'янська,
– повідомив лідер України.

Також президент відзначив перший окремий штурмовий полк за роботу на Донеччині та 55-ту артилерійську бригаду за вогневу підтримку на Покровському напрямку.

15:25, 2 листопада

DeepState оновили карту бойових дій та повідомили, що окрім просування російських військових на Харківщині та Запоріжжі, вони також мають просування у Покровську.

15:01, 2 листопада

ISW оцінили ситуацію на напрямку

За даними Інституту вивчення війни, росіяни активізували наступ на Покровськ. Геолокаційні записи від 31 жовтня та 1 листопада показують їхнє нещодавнє просування в центральній та південно-східній частинах міста.

Українські підрозділи утримують позиції в центральній зоні Родинського. За оцінками, росіяни контролюють близько 60% Покровська.

Через нестабільну лінію фронту та повсюдне використання дронів ситуація в районі Покровська залишається невизначеною. Інститут вивчення війни (ISW) надасть оновлену оцінку, коли обставини стануть зрозумілішими,
– йдеться у звіті.

11:03, 2 листопада

Росія виводить одну бригаду через втрати

Росія виводить 155-ту бригаду морської піхоти з Покровського напрямку через великі втрати.

Її замінили менш підготовлені 108-й мотопіхотний і 68-й танковий полки. Нові підрозділи дезорієнтовані та зазнають значних втрат. Більшість техніки знищується ще до підходу до позицій ЗСУ.

10:26, 2 листопада

Стабілізаційні заходи тривають

Джерело в ГУР повідомило CNN, у Покровську тривають стабілізаційні заходи під керівництвом очільника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова, яке розпочалось 31 жовтня.

10:23, 2 листопада

Окупанти почали осідати в Покровську, – DeepState

За даними DeepState, російські підрозділи почали закріплюватися в Покровську, облаштовуючи позиції та спостережні пункти.

Аналітики кажуть, що зафіксована значна кількість піхоти, яка переміщується між окремими районами під час спроб її вибити. Останніми днями найбільше російських сил зосереджується на східній околиці біля Рівного, а також на півночі міста.

08:07, 2 листопада

Скільки боєзіткнень відбулось біля Покровська

Генштаб ЗСУ оновив ситуацію на фронті за минулу добу, 1 листопада. Загалом відбулось 143 боєзіткнення. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 50 атак ворога.

Бої тривали поблизу Шахового, Мирнограда, Червоного Лиману, Родинського, Новоекономічного, Дорожнього, Заповідного, Удачного, Миколаївки, Козацького, Лисівки, Сухого Яру, Звірового, Котлиного, Молодецького, Філії, Дачного, а також у напрямку Покровська та Гришиного.

06:26, 2 листопада

Про спецоперацію ГУР

Джерела ЗМІ повідомили, що до району Покровська перекинули підрозділи спецпризначення Головного управління розвідки.

Завданням називають забезпечити безпечні маршрути логістики для українських військ. Операцією керує начальник ГУР Кирило Буданов. Він, за даними BBC, перебуває безпосередньо в зоні бойових дій.

Кілька днів тому російська сторона заявила, що Покровськ і Мирноград нібито взяті в кільце. Українські військові це спростували, втім визнають, що ситуація на напрямку залишається складною.

05:46, 2 листопада

Росіяни спалили свою вантажівку

Агенти партизанського руху "Атеш", які служать у 115-й окремій мотострілецькій бригаді армії Росії біля Авдіївки, підпалили власний вантажний автомобіль. Зробили вони це, коли дізналися про завдання штурмувати під Покровськом.

За інформацією руху, таким чином окупанти затримали виїзд підрозділу і зберегли собі життя.

Вантажівка, яку підпалили / Фото "Атеш"

04:27, 2 листопада

Експерт про запрошення Путіна для журналістів

Міноборони Росії раніше заявляло, що російські війська нібито готові зупинити наступ у районі Покровська на 5 – 6 годин, щоб надати прохід іноземним журналістам.

Таку заяву пояснив 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан.

Він зазначив, що Володимир Путін намагається взяти оперативну паузу, однак це не означає зупинку наступальних дій.

У росіян виникла критична потреба взяти оперативну паузу навіть на кілька годин. Наприклад, для підтягування нових резервів. Головний запит – пауза. Значить, ворог встряг в якусь авантюру,
– наголосив Світан.