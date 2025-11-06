Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Там розповіли про ситуацію у цьому районі.

Дивіться також Росія досягла граничного моменту, – полковник Британії оцінив ситуацію у Покровську

Яка ситуація у Покровську?

За даними Генштабу, на цій ділянці фронту росіяни намагалися просунутися щонайменше 93 рази. Зафіксували атаки у районі близько 15 населених пунктів, подекуди на цьому напрямку і досі тривають бої проти окупантів.

Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта,

– ідеться у повідомленні.

Наразі українські військові здійснюють заходи для блокування росіян, які намагаються проникнути та накопичуватися у населеному пункті. Також Сили оборони стараються протидіяти спробам закріпитися у місті.

"В Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ", – додають там.

Які втрати росіян у районі Покровська?