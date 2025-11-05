Дві штурмові бригади отримали завдання зачистити будівлю міської ради від ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео "Скелі".

Дивіться також Ворог просунувся одразу в трьох областях України: оновлена мапа DeepState

Як українські бійці повертали український прапор на будівлю міськради Покровська?

Командир 1 ШБ 425 ОШП розповів, що до операції було залучено 210 та перший штурмові батальйони. Операцію планували поетапно, прокладаючи маршрути руху та логістики.

Дві штурмові бригади мали зачистити будівлю від ворога та повернути на місце український прапор. Попри ураження машини групам вдалося зайти в місто.

Під час операції один військовий отримав поранення, але відмовився від евакуації.

Дійшли, підняли прапор, зачистили будівлю… Будівля знаходиться під нашим контролем,

– підкреслив командир 1 ШБ 425 ОШП.

Як зачищали будівлю міськради Покровська: дивіться відео

Яка ситуація у Покровську за даними Генштабу?