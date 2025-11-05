Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. У середу, 5 листопада, аналітики оновили карту бойових дій.
Дивіться також Покровськ та Мирноград під загрозою оточення: що там відбувається і як змінилася лінія фронту за тиждень
Що змінилося на фронті?
Станом на 5 листопада аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. Українські військові відкинули противника на Покровському напрямку – біля села Шахове.
Однак росіяни також мали просування, зокрема поблизу:
- села Володимирівка Покровського району на Донеччині;
- сіл Бологівка та Кам'янка Куп'янського району на Харківщині;
- села Привілля Синельниківського району на Дніпропетровщині.
Що відбувається в Донецькій області: дивіться на карті
До слова, ексклюзивно для 24 Каналу полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан розповів про важку ситуацію під Покровськом. Військовий експерт вважає, що передумови для цього склалися ще влітку – через відволікання на Курський напрямок і недостатню увагу до східного фронту.
Ситуація має прояснитися протягом 3 – 4 днів. На цьому напрямку керівництво операцією здійснює Сирський, якого вважають хорошим тактиком,
– додав Світан.
Що відбувається на прикордонні Харківщини: дивіться на карті
Останні новини про війну в Україні:
За добу вівторка, 4 листопада, Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про 154 боєзіткнення на фронті. Найбільше ворожих атак довелося відбивати на Покровському (52), Слов'янському (17) та Олександрівському (15) напрямках.
За даними Інституту вивчення війни, серед факторів успіху росіян у Покровську – цілеспрямовані атаки на українських операторів дронів і впровадження заходів повітряного перехоплення.
Водночас у соцмережі TikTok пропаганда поширює фейкові відео про нібито "масову здачу в полон українських військових у районі Покровська", створені з використанням штучного інтелекту.