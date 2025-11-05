Окупанти умисно атакують позиції, де перебувають оператори БпЛА, аби вони були змушені вступати у ближній бій і не мали можливості запускати безпілотники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Що кажуть в ISW про ситуацію в Покровську?

Аналітики кажуть, що нещодавні російські успіхи у Покровську стали кульмінацією 21-місячної кампанії із захоплення міста та п'ятимісячних цілеспрямованих зусиль з повітряного перехоплення, спрямованих на зниження обороноздатності України.

Значною мірою просування окупантів стало можливим завдяки російським атакам на українських операторів дронів. В одному із залучених у боях на Покровському напрямку підрозділів БпЛА зазначили, що російське командування відправляє у Покровськ по майже сотні вогневих груп щодня. Кожна з них складається з трьох осіб.

Призначення цих вогневих груп полягає у перевантаженні українських позицій і позбавленні операторів дронів можливості та часу для запуску БпЛА. Українські військові джерела нещодавно повідомили, що російські групи інфільтрації навмисно ціляться в українські екіпажі безпілотників, щоб вступити з ними в ближній бій, перешкоджаючи операціям українських безпілотників.

Поєднання російської наземної тактики та впровадження заходів повітряного перехоплення створили середовище, в якому українським військам дуже важко керувати безпілотниками.

В ISW пояснили, що під заходами повітряного перехоплення мають на увазі використання повітряних сил для ураження цілей у тилу лінії фронту з метою впливу на операції на полі бою в найближчій перспективі. Мета цих дій полягає у позбавленні противника можливості використовувати критично важливі логістичні лінії та об'єкти, необхідні для підтримки бойових операцій.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російські війська суттєво ускладнили для українських воїнів використання дронів у Покровську шляхом використання цілеспрямованої тактики, що погіршила організацію та ефективність українських оборонних операцій та операцій дронів для протидії російським місіям з інфільтрації. Це ще більше ускладнило становище українських захисників.

За словами Машовця, російське військове командування встановило новий триетапний процес інфільтрації: підготовка, просочування у систему оборони ЗСУ, її дезорганізація та "хаотизація", закріплення та розвиток успіху.

На етапі підготовки російське командування ставить перед загарбниками задачу з визначення українських тактичних та тактико-оперативних наземних ліній зв'язку, що підтримують передові українські позиції, позицій українських операторів дронів та місць запуску дронів, а також інших придатних для експлуатації районів.

Зазначається, що на початкові місії з інфільтрації та подальші раптові атаки на українські позиції російське командування відправляє сили спецназу. Далі ж безпосередню інфільтрацію на етапі виконання проводять стандартні штурмові підрозділи російської армії.

Ставку при цьому окупанти роблять на чисельність залучених до наступальних дій російських сил, а з втратами просто не рахуються.

Варто зауважити, що безпосередні бої за Покровськ розпочалися 21 місяць тому. За майже рік російські війська просунулися на 39 кілометрів від Авдіївки до Покровська. Стартував російський наступ на Покровськ у лютому 2024 року, після того, як окупантам вдалося захопити Авдіївку.



Росіяни намагаються захопити Покровськ / Карта ISW

З березня минулого року росіяни почали прямі фронтальні атаки на місто, однак зазнали невдачі. Після цього з осені 2024 вони змінили тактику і розпочали кампанію з обходу міста. Взимку поточного року росіяни провели коротку серію наступів на Покровському напрямку, однак загальної тактики не змінювали з кінця 2024 року до літа 2025 року.

У липні окупантам вдалося взяти під контроль з повітря основні українські лінії наземного зв'язку, завдяки чому вони позбавили Сили оборони можливості використовувати Покровськ як логістичний центр.

Досягти цього росіянам допомогли технічні інновації: використання FPV-дронів зі збільшеною дальністю, термобаричних боєголовок та дронів-"ждунів". У підсумку окупанти змогли обмежити переміщення, евакуацію та логістику українських військ.

Росія також розгорнула найефективніших операторів дронів Центру передових безпілотних технологій "Рубікон" на Покровському напрямку та в інших пріоритетних секторах Донецької області, щоб зосередитися на блокуванні українських наземних ліній зв'язку та ліквідації українських операторів дронів.

Російські війська розпочали спроби проникнення до Покровська наприкінці липня 2025 року одночасно зі згаданими цілеспрямованими зусиллями на цьому напрямку. У серпні вони досягли обмеженого проникнення на північний схід від Покровська на тактичному напрямку Добропілля, ймовірно, скориставшись непрозорою лінією фронту, прагнучи забезпечити безпеку східного флангу Покровського напрямку.



Ситуація на Покровському напрямку 4 листопада / Карта ISW

4 листопада Машовець заявив, що Росія створила Центр передових безпілотних технологій "Рубікон" для переважного націлювання та ударів по українських екіпажах дронів, і зазначив, що російські війська надають пріоритет українським екіпажам дронів в ударах тактичного, оперативного та стратегічного рівня.

Втім, спроби використати цю тактику на всій лінії фронту аналогічного успіху окупантам не принесли, тож не обов'язково росіяни використовуватимуть її на інших напрямках.

Тактика військ Росії у Покровську спрацювала не в останню чергу через те, що бойові дії точаться у міському середовищі. Це забезпечило росіянам прикриття та маскування для груп інфільтрації й екіпажів безпілотників, яких немає в інших районах лінії фронту. Окрім цього, Росія виділила значну кількість людських ресурсів та засобів для захоплення Покровська.

Російські сили ненадовго призупиняли зусилля в Покровську, щоб зосередитися на тактичному проникненні в Добропіллі у серпні 2025 року. Однак не змогли використати це проникнення, ймовірно, частково через загрозу ударів українських безпілотників по росіянах, які намагалися просуватися по відкритій місцевості.

До вересня 2025 року російські сили повернулися до пріоритетного напрямку Покровська, а українські війська успішно очищали Добропільський виступ, оскільки окупанти продовжують зусилля в напрямку Покровська станом на листопад 2025 року.

Російські війська також намагалися проникнути крізь слабкі місця в українській обороні та просунутися в напрямку Куп'янська, але їм не вдалося дестабілізувати українську оборону настільки, як у Покровську.

Різниця між російськими зусиллями щодо захоплення Куп'янська та Покровська, ймовірно, частково пов'язана з відкритою місцевістю навколо Куп'янська та нездатністю Росії виділити таку ж кількість людських сил і ресурсів для наступальних зусиль на Куп'янському напрямку.

Російські війська також не надали пріоритету зусиль з повітряного перехоплення на Куп'янському напрямку в такому ж ступені, як у Покровську. Росії довелося б взяти на себе зобов'язання щодо потенційно багаторічних, ресурсомістких наземних операцій та впровадження повітряного перехоплення, щоб відтворити умови Покровська в інших районах театру військових дій.

Наразі росіяни продовжують просування через Покровськ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 та 4 листопада, свідчать про те, що вони нещодавно просунулися в північно-західній, північній та північно-східній частинах міста.

Російські пропагандисти традиційно стверджували, що окупанти просунулися у Покровську, а також на північний захід та захід від міста далі, ніж це можна підтвердити геолокаційними кадрами. Водночас російські "воєнкори" визнали, що російські війська ще не захопили весь Покровськ і що бої в місті тривають.

Президент України Володимир Зеленський тим часом 3 листопада заявив, що у Покровську перебуває близько 260 – 300 російських солдатів і що 30 відсотків усіх боїв на театрі бойових дій відбувається поблизу Покровська.

У ГУР після появи у мережі відео з висадженням десанту з гелікоптера у районі Покровська заявили, що операції розвідки тривають. Наразі вдалося відкрити наземний коридор для перекидання підкріплень до Покровська, тривають операції з покращення логістики на передовій та запобігання розширенню російськими військами свого вогневого контролю над українськими наземними лініями зв'язку.

Також за допомогою БпЛА українські сили завдали удару по штабу російського Центру передових безпілотних технологій "Рубікон" в окупованій Авдіївці та знищили офіцерів й операторів безпілотників цього формування.

Водночас російські джерела, включно з міноборони Росії, повідомили про українські контратаки поблизу Покровська, Гришина, Затишка та Сухецького (на північний захід, захід та північ від райцентру відповідно).

Українські сили також продовжують контратаки на східному фланзі російських сил під Покровськом у тактичному районі Добропілля, щоб зняти тиск на Покровськ. Тим часом високопоставлені українські офіцери 4 листопада повідомили президенту України Володимиру Зеленському, що українські військові зачищають Шахове.

