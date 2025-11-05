Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан пояснив 24 Каналу, що для реальної стабілізації потрібна масштабна операція з витіснення росіян за трасу Покровськ – Мирноград – Костянтинівка, що вимагає як мінімум два корпуси та пів року роботи.

Чи вдасться стабілізувати фронт біля Покровська?

"Ситуація важка, але не катастрофічна чи "котельна", як намагаються подати росіяни. Її допустили протягом літа через відволікання уваги на Курський напрямок і недостатню увагу до східного фронту", – пояснив Світан.

Зверніть увагу! Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Російські війська безперервно намагаються прорвати українську оборону, кидаючи у бій численні штурмові групи та техніку.

Головна проблема – "мирноградська кишеня": росіяни рухаються з півдня й намагаються витіснити українські війська з Покровська та замкнути оточення в районі Мирнограда.

"Технічно є варіант відійти за межі залізниці й траси на Павлоград, але саме в Мирнограді зараз розвивається серйозна загроза, тоді як ситуація в Покровську дещо простіша. Її можна локалізувати", – пояснив експерт.

Чи є резерви у командування, щоб зупинити прорив?

Треба утримати росіян від просування з півдня на північ у районі Покровська і не дати їм прорвати наші рубежі між Родинським і Мирноградом. Якщо росіяни вийдуть на Покровськ, це призведе до оточення Мирнограда.

Можливість відсікти цю загрозу ще є. Це можна зробити так само як відбили наступ росіян на Добропілля – здавили з флангів, розсікли угруповання. Ті "добропільські кидки" були, по суті, військовою авантюрою,

– підкреслив військовий експерт.

Російські війська намагаються прорватися між Родинським і Мирноградом. У разі успіху це може принести їм короткострокові тактичні вигоди, однак водночас ускладнить перспективи будь-яких мирних домовленостей.

"Ситуація має прояснитися протягом 3 – 4 днів. На цьому напрямку керівництво операцією здійснює Сирський, який вважається хорошим тактиком. Тому якщо є резерви, ситуацію можна локалізувати", – підсумував Світан.

Яка ситуація на Покровському напрямку?