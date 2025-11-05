Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Який огляд фронту від ISW на ранок 5 листопада?

Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 листопада, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Лукашівки (на південний схід від міста Суми). Втім, Z-блогери твердили, що ЗСУ контратакували поблизу Олексіївки, Кіндратівки, Новокостянтинівки, Юнаківки, Андріївки та Варачиного.

Цікаво! На цьому напрямку росіяни скаржилися, що корейські боєприпаси несправні та вибухають ще до пострілу. Також їхнє командування змушує перевозити припаси та боєприпаси пішки, що призводить до втрат. Водночас вони твердили, що проводять планові ротації військ та накопичують сили для майбутніх атак поблизу Олексіївки та нещодавно розгорнули в цьому районі невстановлені підрозділи спецназу.

4 листопада російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука, але підтвердженого прогресу не досягли. За словами росіян, спірна "сіра зона" в межах Вовчанська та поблизу нього розширюється, і тому окупанти мають труднощі у консолідації та накопиченні сил для майбутніх атак.

4 листопада російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Зверніть увагу! Окупантам на цьому напрямку відмовили у відпустці на невизначений термін. Також прибула комісія для розслідування серйозних втрат у 47 танковій дивізії.

Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися в напрямку південно-східного Лимана. Росіяни твердять, що Сили оборони відновили контроль над вулицею Центральною на північному сході Ямполя і що райони на північній та північно-східній околицях Ямполя стають оспорюваною "сірою зоною".

Також на Лиманському напрямку діють оператори підрозділу "Рубікон". Нещодавно ГУР ударило по них в Авдіївці. Слід сказати, що від Авдіївки до Покровська година їзди.

Карти ISW на ранок 5 листопада за попередній день – 4 листопада

4 листопада російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Володимир Голягін, начальник відділення комунікацій 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади, розповів, що "російська піхота атакує невеликими вогневими групами від одного до п'яти осіб щодня, незалежно від погоди чи часу доби, а вночі використовує теплозахисні плащі". Окупанти намагаються проникнути через прогалини в українській обороні та чекати на підкріплення.

Російські війська продовжують просування через Покровськ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 та 4 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північно-західному, північному та північно-східному Покровську. Там діють багато російських дронарів: "Рубікон", загін "Смуглянки", ГРОМ "Каскад" та "Ірландці" в їхньому складі.

Загалом аналітики пов'язують успіхи росіян у Покровську саме з розвитком російських безпілотних сил.

Українські військові джерела нещодавно повідомили, що російські групи інфільтрації навмисно ціляться в українські екіпажі безпілотників, щоб вступити з ними в ближній бій, перешкоджаючи операціям українських безпілотників. Поєднання російської наземної тактики та повітряна блокада бойових дій створили середовище, в якому українським військам дуже важко керувати безпілотниками,

– мовиться в огляді.

Під повітряною блокадою бойових дій ISW мають на увазі атаки на тилову логістику Сил оборони.

Росіяни надають суперечливу інформацію, але зрозуміло одне: місто не захоплене.

Українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 жовтня та 3 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південь від Предтечина (на схід від Костянтинівки) та на південь від Олександро-Шультиного (на південний схід від Костянтинівки). Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 листопада, свідчать про те, що українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися на південний схід від Костянтинівки – району, де, за попередніми даними російських джерел, зберігалася присутність російських військ.

Зверніть увагу! Михайло Трач, командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, говорить, що "зараз вогкий ґрунт і важка техніка нормально не поїде". Тож механізовані штурми можливі хіба в середині зими, коли земля промерзне. До того ж атакує піхота під прикриттям "Мавіків" і в "спеціальних плащах".

4 листопада російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але не просунулися вперед. Українські сили також продовжують контратаки на східному фланзі російських сил під Покровськом у тактичному районі Добропілля, щоб зняти тиск на Покровськ.

4 листопада російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед.

4 листопада український військовослужбовець, який діяв на Новопавлівському напрямку, опублікував відеозапис, на якому українські оператори безпілотників відбивають посилений взвод російської механізованої атаки через річку Вовча поблизу Ялти та знищують усі задіяні машини – два танки Т-72Б3 та три бронетранспортери (БТР). Російський мілблогер стверджував: відеозапис свідчить про те, що російські сили мають труднощі з проведенням механізованих операцій в умовах осінньої вогкої погоди, оскільки вся російська техніка застрягла в багнюці,

– інформують ISW.

4 листопада російські війська продовжили наступальні операції на Великомихайлівському напрямку, але не просунулися вперед. Юрій Сиротюк, головний сержант роти вогневої підтримки 5 окремої штурмової Київської бригади, заявив, що росіяни втопили 5 танків. Ворожі піхотинці "погано екіпіровані, переважно слабкі фізично", часто тонуть, долаючи водні перешкоди.

"Зеленка" нарешті спала, посадки стають голими. Будь-які теплові сліди стають відчутнішими. Тобто будь-який рух в темну пору доби взагалі неможливий, тому що нічні дрони "бачать" теплові сліди, і людину дуже легко знайти,

– сказав він.

4 листопада російські війська продовжили наступальні операції на Гуляйпільському напрямку, але не просунулися вперед.

4 листопада російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли. Геолокація відеозапису ГУР підтверджує підняття українського прапора на островах в Каховському водосховищі. Росіяни стверджують, що в цьому районі згущується туман, що сприяє пересуванням росіян, оскільки операторам українських безпілотників складніше працювати. Але окупантам складніше розрізняти російські та українські позиції.

4 листопада російські війська продовжили наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.