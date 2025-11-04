Про це пише 24 Канал з посиланням на опубліковане відео ГУР.

Як тривала зачиска росіян на фронті?

ГУР показало унікальні кадри збройної боротьби на Запорізькому та Лиманському напрямках. Воїни спочатку провели штурм і потрапили на ворожі позиції. Там їм вдалося взяти в полон кількох окупантів, а частину – ліквідувати. Ворожі військові цілі були знищені важкими бомберами та FPV-дронами. У небі також були знешкоджені ворожі безпілотники.

Успішна боротьба з ворогом тривала протягом минулого тижня. Бойову роботу вели спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР.

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри.

ГУР провело зачистку на двох напрямках фронту за тиждень: дивіться відео

