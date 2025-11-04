Про це пише 24 Канал з посиланням на опубліковане відео ГУР.
Як тривала зачиска росіян на фронті?
ГУР показало унікальні кадри збройної боротьби на Запорізькому та Лиманському напрямках. Воїни спочатку провели штурм і потрапили на ворожі позиції. Там їм вдалося взяти в полон кількох окупантів, а частину – ліквідувати. Ворожі військові цілі були знищені важкими бомберами та FPV-дронами. У небі також були знешкоджені ворожі безпілотники.
Успішна боротьба з ворогом тривала протягом минулого тижня. Бойову роботу вели спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР.
Днями бійці ГУР підняли прапор України над островами Каховського водосховища після зачистки. На ділянці "Великі Кучугури" захисники там знищили двох росіян. Операцію провели бійці підрозділу "Братство".
У Покровську ГУР підтримує піхотинців та проводить контрдії проти окупантів. Спецпризначенці ГУР висадили десант та знищили немало позицій російських сил. Імовірно, вони діють на території заводу "Електродвигун".
Розвідники нищать не лише окупантів, але й їхню техніку. Так в Криму спецпризначенці зруйнували чергові дороговартісні об'єкти ППО – С-400 "Тріумф", РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення.