Так, нещодавно ВМС України вдарили по буровій установці "Сиваш". Там якраз перебував елітний спецпідрозділ ворога, передає 24 Канал.

Що відомо про "бавовну" у Криму?

Як наслідок – було знищено ворожий розрахунок ПТРК, технічні засоби розвідки та спостереження росіян.

Окупанти відмовляються визнавати втрати. Тому вони поширюють відео, на якому нібито боєприпас "Ланцет" знищує український катер. Однак насправді для атаки на бурову установку наші захисники використали дрон-камікадзе.

Тим часом спецпризначенці ГУР перетворили на брухт чергові дороговартісні об'єкти ППО росіян у Криму. Це відбулося в ході операції у ніч проти 1 та 2 листопада.

Як результат – було завдано удар по ворожому пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400.

Також фахівці ГУР успішно уразили аеродромний оглядовий радіолокатор "АОРЛ-1АС" та РЛС П-18 "Терек" російської окупаційної армії.

Що відомо про останні удари по окупованому Криму?