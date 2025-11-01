Супутникові знімки від 30 жовтня та 1 листопада підтверджують, що удар припав безпосередньо по нафтобазі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

Які наслідки атаки по нафтобазі у Гвардійському?

Попри те, що від атаки минула понад доба, 30 жовтня вдень на території об’єкта все ще спостерігалося значне задимлення.

За зображеннями видно, що осередком займання стали кілька резервуарів у північно-східній частині бази – ймовірно, саме туди влучили дрони. Попередня оцінка свідчить, що знищено або серйозно пошкоджено 4 з 11 резервуарів із паливом – тобто близько 36%.

Джерела NV підтвердили, що операцію в Криму проводила Служба безпеки України. Крім нафтобази, дрони уразили зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" і дві РЛС.

Це вже друга успішна атака на об’єкт у Гвардійському за останній місяць — попередній удар стався 17 жовтня, тоді пожежу гасили майже 2 доби. Власником нафтобази є компанія ТОВ "Кедр", якій належить мережа АЗС ATAN – найбільша на окупованому півострові (понад 100 заправок). Підприємство також має інші сховища пального та власний автопарк бензовозів, що робить його одним із ключових логістичних вузлів постачання палива в Криму.

Ймовірно, ця база забезпечувала й потреби авіабази Гвардійське, розташованої всього за чотири кілометри. Саме звідти часто здійснюються запуски ударних безпілотників Shahed по території України.

29 жовтня російські ЗМІ повідомляли про пожежу на підприємстві, що належить мережі ATAN, тоді як Міноборони Росії заявило, що ППО нібито "перехопила" 8 дронів над Кримом, утім не згадало, скільки досягли цілей.

Тієї ж ночі атаки безпілотників відбулися й у кількох російських регіонах – були вражені нафтохімічний завод і два нафтопереробні підприємства, а через небезпеку БпЛА тимчасово призупинили роботу 13 аеропортів.

До слова, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу розповів, що у Гвардійському палала не лише нафтобаза. Також там було влучання по структурі держрезерву Росії, яка займалася, зокрема, і вибуховими речовинами.

Що відомо про атаку на нафтобазу у Гвардійському?