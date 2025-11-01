Спутниковые снимки от 30 октября и 1 ноября подтверждают, что удар пришелся непосредственно по нефтебазе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Какие последствия атаки по нефтебазе в Гвардейском?

Несмотря на то, что от атаки прошло более суток, 30 октября днем на территории объекта все еще наблюдалось значительное задымление.

По изображениям видно, что очагом возгорания стали несколько резервуаров в северо-восточной части базы – вероятно, именно туда попали дроны. Предварительная оценка свидетельствует, что уничтожено или серьезно повреждено 4 из 11 резервуаров с топливом – то есть около 36%.

Источники NV подтвердили, что операцию в Крыму проводила Служба безопасности Украины. Кроме нефтебазы, дроны поразили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" и две РЛС.

Это уже вторая успешная атака на объект в Гвардейском за последний месяц - предыдущий удар произошел 17 октября, тогда пожар тушили почти 2 суток. Владельцем нефтебазы является компания ООО "Кедр", которой принадлежит сеть АЗС ATAN – крупнейшая на оккупированном полуострове (более 100 заправок). Предприятие также имеет другие хранилища горючего и собственный автопарк бензовозов, что делает его одним из ключевых логистических узлов поставки топлива в Крыму.

Вероятно, эта база обеспечивала и потребности авиабазы Гвардейское, расположенной всего в четырех километрах. Именно оттуда часто осуществляются запуски ударных беспилотников Shahed по территории Украины.

29 октября российские СМИ сообщали о пожаре на предприятии, принадлежащем сети ATAN, тогда как Минобороны России заявило, что ПВО якобы "перехватила" 8 дронов над Крымом, впрочем не упомянуло, сколько достигли целей.

Той же ночью атаки беспилотников произошли и в нескольких российских регионах – были поражены нефтехимический завод и два нефтеперерабатывающих предприятия, а из-за опасности БпЛА временно приостановили работу 13 аэропортов.

К слову, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, что в Гвардейском пылала не только нефтебаза. Также там было попадание по структуре госрезерва России, которая занималась, в частности, и взрывчатыми веществами.

Что известно об атаке на нефтебазу в Гвардейском?