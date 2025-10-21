Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Читайте также ГУР уничтожило новейшую РЛС в Джанкое, но это не единственная плохая новость для россиян в Крыму

Какие последствия атаки на нефтебазу в Крыму?

На нефтебазе в Гвардейском зафиксировано попадание в резервуар РВС-2000.

После атаки беспилотников в ночь на 17 октября огонь на объекте постепенно утихал, однако 21 октября пламя снова вспыхнуло с новой силой.

На спутниковых снимках можно увидеть, что на нефтебазе сгорело по меньшей мере пять резервуаров с горючим. Для сравнения журналисты использовали фото, сделанное 15 октября.

Атака БпЛА привела к существенным последствиям: смотрите видео

К слову, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, что в Гвардейском пылала не только нефтебаза. Также там было попадание по структуре госрезерва России, которая занималась, в частности, и взрывчатыми веществами.

Что еще известно об атаках дронов на полуостров?