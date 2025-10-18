Ведь атаки на энергетическую инфраструктуру россиян негативно влияют и на оккупационную армию. Это в эфире 24 Канала отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
Почему такие атаки важны?
Сергей Братчук отметил, что в Гвардейском пылала не только нефтебаза. Также там было попадание по структуре госрезерва России, которая занималась, в частности, и взрывчатыми веществами. Последствия пока уточняются. В Феодосии пылает нефтяной терминал. В районе Евпатории есть проблемы с водоснабжением.
Мы говорим о том, что на сегодня лучшее российское ПВО на территории временно оккупированного Крыма – это подстанции и нефтебазы. Поэтому именно над подстанциями враг сейчас пытается сбивать наши беспилотники. Не одно поражение произошло по подстанциям,
– подчеркнул он.
Враг пытается все это восстанавливать. Но уже появилась четкая стратегия работы украинских Сил обороны по объектам энергетической инфраструктуры оккупантов.
Это не кажется случайностью, что в Крыму уничтожаются подстанции. На временно оккупированной украинской Кубани уничтожаются подстанции. Доставали даже до Ульяновской области и так далее,
– сказал спикер.
Региональные российские электросети не являются легкой добычей. Но их состояние сегодня критическое. Поэтому такие поражения негативно влияют на способности оккупантов.
Взрывы в Крыму: последние новости
Силы обороны повторно ударили по нефтебазе в оккупированной Феодосии ночью 13 октября. Было повреждено 16 резервуаров с горючим, уцелевших после предыдущей атаки. По состоянию на 16 октября нефтебаза до сих пор пылала.
В ночь на 17 октября в Гвардейском горела нефтебаза. Там вспыхнул масштабный пожар, который был виден за несколько километров.
Этой же ночью в Крыму российские войска сбили собственный самолет, отражая атаки Украины. Говорится об истребителе Су-30СМ.