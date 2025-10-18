Несколько резервуаров повреждены. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Какие последствия ударов по НПЗ в Феодосии?

НПЗ в Феодосии дважды оказался под атакой БПЛА – 7 и 13 октября. Спутниковые фото свидетельствуют об уничтожении 11 резервуаров с горючим, еще несколько – повреждены и, вероятно, не подлежат восстановлению.

Спутниковые снимки НПЗ в Феодосии до и после удара

