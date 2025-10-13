Об этом сообщили источники 24 Канала в Службе безопасности Украины.

Что известно об атаках на ряд объектов в Крыму?

Беспилотники под управлением специалистов Центра специальных операций "А" СБУ и Сил специальных операций ВСУ нанесли удары по Феодосии и Симферополю. Повреждены важные подстанции и резервуары нефтебазы.

Один из ударов дронов состоялся по Феодосийскому морскому нефтяному терминалу. Там БпЛА попали по меньшей мере в пять резервуаров. На нефтебазе произошел масштабный пожар.

Также в Феодосии пострадала подстанция 220 кВ "Кафа", принадлежащая к энергомосту между Россией и Крымом. На объекте поражены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещения с защитной автоматикой. После атаки фиксируются перепады напряжения.

Другой объект, куда долетели беспилотники, это подстанция 330 кВ "Симферополь". Там прозвучала серия взрывов.

СБУ продолжает систематически уменьшать военную, логистическую и экономическую способность врага вести войну против Украины. Наши технические возможности позволяют устраивать “хлопок” как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу России. Эта работа будет продолжаться,

– сообщил информированный источник в СБУ.

