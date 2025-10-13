Об этом сообщили источники 24 Канала в Службе безопасности Украины.
Что известно об атаках на ряд объектов в Крыму?
Беспилотники под управлением специалистов Центра специальных операций "А" СБУ и Сил специальных операций ВСУ нанесли удары по Феодосии и Симферополю. Повреждены важные подстанции и резервуары нефтебазы.
Один из ударов дронов состоялся по Феодосийскому морскому нефтяному терминалу. Там БпЛА попали по меньшей мере в пять резервуаров. На нефтебазе произошел масштабный пожар.
Также в Феодосии пострадала подстанция 220 кВ "Кафа", принадлежащая к энергомосту между Россией и Крымом. На объекте поражены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещения с защитной автоматикой. После атаки фиксируются перепады напряжения.
Другой объект, куда долетели беспилотники, это подстанция 330 кВ "Симферополь". Там прозвучала серия взрывов.
СБУ продолжает систематически уменьшать военную, логистическую и экономическую способность врага вести войну против Украины. Наши технические возможности позволяют устраивать “хлопок” как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу России. Эта работа будет продолжаться,
– сообщил информированный источник в СБУ.
Утром 13 октября дроны атаковали временно оккупированный Крым. Вблизи Симферополя и Гвардейского прогремели взрывы. Дроны могли также поразить Таврическую ТЭС. На месте атаки начался пожар. Тогда же произошел удар по складу российских "Шахедов" и подстанции "Кафа".
Местные оккупационные власти сообщили, что ночью силы ПВО якобы сбили над Феодосией 20 беспилотников. Однако масштабный пожар на одном из объектов россияне подтвердили.
В России жаловались на атаку дронов в ночь на 13 октября. Кроме Крыма БпЛА атаковали различные регионы страны, включая Астраханскую, Ростовскую область и Республику Калмыкия. В общем атаку могли осуществить по меньшей мере 103 беспилотника.